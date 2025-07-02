Військові ЗСУ на Одещині привласнили 7,7 мільйонів гривень на фіктивних службовцях

Затримання підозрюваних. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Військові з Одещини оформлювали чоловіків на фіктивну службу у ЗСУ та привласнювали кошти, які нараховувалися їм у якості заробітної плати. У такий спосіб ділки завдали державі збитків на майже 8 мільйонів гривень, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Підозрювані, у змові з наразі невстановленими особами організували схему збагачення під час воєнного стану. Вони добирали чоловіків, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення до військової частини. Командування видавало накази про призов таких осіб до лав ЗСУ та призначення їх на посади солдатів.

Згодом службовці складали фіктивні відомості про нарахування грошового забезпечення. А кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськовослужбовців, переводилися в готівку і розподілялися між учасниками схеми. У такий спосіб фігуранти привласнили понад 7,7 млн грн.



Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків на території Одеської, Миколаївської, Запорізької та Черкаської областей та вилучили низку речових доказів.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6 млн грн та 4 млн 650 тис. грн відповідно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділка, який хотів заробити на допомозі ЗСУ. А також про службовця, який планував вивозити осіб у СЗЧ.