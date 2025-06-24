В Одесской области ГБР задержало военного, который ехал в Молдову и хотел переправлять военных ВСУ в статусе СЗЧ

Обыск авто. Фото: Государственное бюро расследований

Военный в Одесской области за деньги пытался попасть в Молдову и организовать канал переправки военных в СЗЧ. Однако его поймали с поличным — служащему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурант решил сбежать в Молдову и предложил пограничнику предоставить информацию о графиках дежурств нарядов. Кроме того, попросил посодействовать ему в переправке через реку Днестр на резиновой лодке. За "помощь" он был готов предоставить 2,5 тыс. долларов США. В случае удачного побега подозреваемый обещал привести еще клиентов — военных, находящихся в статусе СЗЧ.

Однако пограничник сообщил о противоправном предложении правоохранителям. Фигуранта задержали во время передачи средств.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 302 тыс. гривен.

Напомним, недавно мы писали о россиянине, который переправлял мужчин в Молдову. А также о схеме по переправке военнообязанных грузовиками.