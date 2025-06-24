На Одещині ДБР затримало військового, який їхав у Молдову та хотів переправляти військових ЗСУ у статусі СЗЧ

Схема військового з Одещини —планував вивозити службовців у СЗЧ
Військовий на Одещині за гроші намагався потрапити у Молдову, та організувати канал переправлення військових у СЗЧ. Однак його піймали на гарячому — службовцю загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Подробиці справи
За даними слідства, фігурант вирішив утекти у Молдову та запропонував посадовцю прикордонної служби надати інформацію про графіки чергувань нарядів. Крім того, попросив посприяти йому у переправленні через річку Дністер на гумовому човні. За "допомогу" він був готовий надати 2,5 тис. доларів США. У разі вдалої втечі підозрюваний обіцяв привести ще клієнтів — військових, які перебувають у статусі СЗЧ.
Однак прикордонник повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям. Фігуранта затримали під час передачі коштів.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 302 тис гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про росіянина, який переправляв чоловіків у Молдову. А також про схему з переправлення війсбковозобов'язаних вантажівками.
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