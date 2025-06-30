Одессита разоблачили на схеме с помощью ВСУ - предлагал взятку военному

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одессит хотел заработать на махинациях с благотворительной помощью военным и предлагал деньги служащему ВСУ за участие в схеме. Однако "сообщник" рассказал об этом правоохранителям, теперь дельцу грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

36-летний житель Березовского района, действуя в сговоре с пока неустановленным лицом, передал в часть ВСУ товары медицинского назначения на общую сумму 80 тысяч гривен. Приобрел он их за благотворительные деньги в компании, в которой когда-то работал. Но попросил военного временно не ставить помощь на баланс, а подождать поступления средств на закупку аналогичных товаров от следующего благотворителя, которые планировал присвоить.

Служащему он предложил часть денег в качестве взятки и документацию, которая имитировала бы получение помощи. О преступных намерениях фигуранта военный сообщил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого когда он передал военному обещанные средства. Следователи изъяли их в качестве вещественных доказательств.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного Кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды за совершение должностным лицом любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, совершенного по предварительному сговору). Ему грозит до восьми лет заключения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 363 тыс. 360 грн.

Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которые сдавали локации ВСУ спецслужбам РФ. А также о военном, который похитил человека и избивал его.