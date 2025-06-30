Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1КиноШоу-бизнесНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Шоу-бизнес
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Хотел заработать на помощи для ВСУ — на Одесчине задержали дельца

Хотел заработать на помощи для ВСУ — на Одесчине задержали дельца

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 12:03
Одессита разоблачили на схеме с помощью ВСУ - предлагал взятку военному
Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одессит хотел заработать на махинациях с благотворительной помощью военным и предлагал деньги служащему ВСУ за участие в схеме. Однако "сообщник" рассказал об этом правоохранителям, теперь дельцу грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

36-летний житель Березовского района, действуя в сговоре с пока неустановленным лицом, передал в часть ВСУ товары медицинского назначения на общую сумму 80 тысяч гривен. Приобрел он их за благотворительные деньги в компании, в которой когда-то работал. Но попросил военного временно не ставить помощь на баланс, а подождать поступления средств на закупку аналогичных товаров от следующего благотворителя, которые планировал присвоить.

Служащему он предложил часть денег в качестве взятки и документацию, которая имитировала бы получение помощи. О преступных намерениях фигуранта военный сообщил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого когда он передал военному обещанные средства. Следователи изъяли их в качестве вещественных доказательств.

None - фото 1
Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного Кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды за совершение должностным лицом любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, совершенного по предварительному сговору). Ему грозит до восьми лет заключения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 363 тыс. 360 грн.

Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которые сдавали локации ВСУ спецслужбам РФ. А также о военном, который похитил человека и избивал его.

Одесса взятка благотворительность Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации