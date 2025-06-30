В Одесской области задержали агентов ФСБ, которые передавали РФ данные о перемещении ВСУ

Подозреваемая после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области задержали агентов ФСБ, которые передавали РФ данные о перемещении военных ВСУ. За государственную измену фигурантам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

61-летняя подозреваемая вышла на связь с представителем спецслужб РФ через мессенджер и добровольно согласилась на сотрудничество. По заданию "куратора" она собирала и передавала информацию о расположении украинских военных, перемещении техники и позиции вблизи оборонительных объектов в Одессе.

Также женщина занималась вербовкой местного населения. По ее указаниям 35-летний одессит передавал данные о личном составе, технике, маршрутах передвижения и координатах подразделений ВСУ на территории Одесской и Винницкой областей. Кроме того, в социальных сетях он открыто поддерживал действия РФ, отрицал временную оккупацию, и унижал национальное достоинство украинцев. Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей.

Какое наказание грозит

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161 УК Украины (государственная измена, оправдание агрессии РФ, и препятствование деятельности ВСУ). Обоим подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о шпионе РФ, которого задержали в Одессе. А также об агенте ФСБ из Николаевской области.