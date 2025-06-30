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Головна Одеса Здавали локації ЗСУ спецслужбам РФ — затримали мешканців Одещини

Здавали локації ЗСУ спецслужбам РФ — затримали мешканців Одещини

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 11:31
На Одещині затримали агентів ФСБ, які передавали РФ дані про переміщення ЗСУ
Підозрювана після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині затримали агентів ФСБ, які передавали РФ дані про переміщення військових ЗСУ. За державну зраду фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

61-річна підозрювана вийшла на зв’язок із представником спецслужб РФ через месенджер та добровільно погодилася на співпрацю. За завданням "куратора"вона збирала й передавала інформацію про розташування українських військових, переміщення техніки та позиції поблизу оборонних об’єктів в Одесі.

Також жінка займалася вербуванням місцевого населення. За її вказівками 35-річний одесит передавав дані про особовий склад, техніку, маршрути пересування та координати підрозділів ЗСУ на території Одеської та Вінницької областей. Крім того, у соціальних мережах він відкрито підтримував дії РФ, заперечував тимчасову окупацію, та принижував національну гідність українців. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Чоловіку висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161 КК України (державна зрада, виправдовування агресії РФ, та перешкоджання діяльності ЗСУ). Обом підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шпигуна РФ, якого затримали в Одесі. А також про агента ФСБ з Миколаївщини.

Одеса ФСБ прокуратура Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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