Затори на трасі Одеса-Рені та черги на пунктах пропуску

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Увечері 29 червня на трасі Одеса-Рені утворилися затори в напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найбільше скупчення авто — біля пунктів пропуску "Паланка" та "Орлівка". Подорож може затягнутися на кілька годин, особливо на поромі до Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на в'їзді в село Маяки, а також на виїзді перед мостом. Окрім цього, черга з автомобілів збирається й на КПП перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови та на самому кордоні. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Довгі черги спостерігаються й перед пунктом пропуску "Старокозаче — Тудора". Дорога до нього позначена помаранчевим кольором.

Затори до пункту пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати й у селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот з Google Maps

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