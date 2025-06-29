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Головна Одеса Виїзд за кордон — які пункти краще об'їхати на трасі Одеса-Рені

Виїзд за кордон — які пункти краще об'їхати на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 17:13
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на пунктах пропуску
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Увечері 29 червня на трасі Одеса-Рені утворилися затори в напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Найбільше скупчення авто — біля пунктів пропуску "Паланка" та "Орлівка". Подорож може затягнутися на кілька годин, особливо на поромі до Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на в'їзді в село Маяки, а також на виїзді перед мостом. Окрім цього, черга з автомобілів збирається й на КПП перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови та на самому кордоні. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. 

Виїзд за кордон — які пункти краще об'їхати на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Довгі черги спостерігаються й перед пунктом пропуску "Старокозаче — Тудора". Дорога до нього позначена помаранчевим кольором.

Виїзд за кордон — які пункти краще об'їхати на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори до пункту пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати й у селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, фермери на півдні України, зокрема і в Одеській області, залишилися без державної допомоги через посуху. Також ми писали, що на Одещині помітили гігантську осу, яка занесена до Червоної книги.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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