Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні, 29 травня

До кордонів з заторами — що відбувається на трасі Одеса-Рені
На трасі Одеса-Рені зранку 29 червня утворилися локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Найбільші скупчення авто — поблизу пункту пропуску Паланка.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на кордоні з Молдовою
У напрямку до КПП "Паланка" утворилися затори на в'їзді й виїзді з села Маяки та ділянці в межах Нижньодністровського національного природного парку. Черга перед самим пунктом сягнула понад одного кілометра. Цю зону позначено помаранчевим, що свідчить про уповільнений рух.
На КПП "Старокозаче — Тудора" наразі не спостерігається заторів. Також немає й черг на перетин митного контролю.
Затори на півдні Одещини
На півдні області, уздовж траси М-15, спостерігаються скупчення транспорту в межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян. Однак ці затори не критичні й суттєво не впливають на швидкість руху. Черг перед поромним пунктом пропуску в Орлівці наразі немає.
На КПП "Рені" черг на перетин кордону також не зафіксовано. Але на під’їзді до міста є затор, який позначено помаранчевим кольором — це означає, що швидкість руху там знижена.
Пункти пропуску на Одещині
Зазначимо, наразі на Одещині функціонують дев'ять пунктів пропуску до сусідніх країн. Вісім з них на кордоні з Молдовою.
Орлівка — Ісакча
Маяки — Удобне — Паланка
Старокозаче — Тудора
Серпневе 1 — Басараб’яска
Малоярославець 1 — Чадир-Лунга
Нові Трояни — Чадир-Лунга
Табаки — Мирне
Виноградівка — Вулканешти
Рені — Джюрджюлешть
Нагадаємо, на Одещині біля пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" облаштують новий майданчик для транспорту. Також ми писали, що Румунія посилила вимоги на кордоні.
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