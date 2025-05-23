Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік румунії та Молдови

Дороги Одещини на карті. Фото: скриншот

У п'ятницю, 23 травня, на картах фіксуються значні затори на трасі Одеса — Рені. Найбільше тягнучок утворюється на виїзді з обласного центру, проте й у бік прикордонних КПП також доведеться простояти в черзі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

На Двох Стовпах на виїзді з міста утворилися величезні затори, отже простояти там доведеться кілька годин. У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі також є незначна тягнучка. Проте біля КПП "Старокозаче — Тудора" автівок сьогодні значно менше. У сторону "Рені — Джурджулешть" також є черги, однак вони невеликі.

Затор біля Двох Стовпів. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів немає, оскільки автівок там небагато. Біля каналу Кофа наразі проїзд також вільний. Найбільший затор шляхом до кордону утворився в районі міста Татарбунари, що слід враховувати під час планування подорожі.

Затор біля Татарбунар. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про черги на кордонах з Польщею та Словаччиною. А також про суд над організатором переправлення через Тису.