Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік румунії та Молдови

Затори на трасі Одеса-Рені — варто поквапитися з виїздом
У п'ятницю, 23 травня, на картах фіксуються значні затори на трасі Одеса — Рені. Найбільше тягнучок утворюється на виїзді з обласного центру, проте й у бік прикордонних КПП також доведеться простояти в черзі.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
На Двох Стовпах на виїзді з міста утворилися величезні затори, отже простояти там доведеться кілька годин. У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі також є незначна тягнучка. Проте біля КПП "Старокозаче — Тудора" автівок сьогодні значно менше. У сторону "Рені — Джурджулешть" також є черги, однак вони невеликі.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів немає, оскільки автівок там небагато. Біля каналу Кофа наразі проїзд також вільний. Найбільший затор шляхом до кордону утворився в районі міста Татарбунари, що слід враховувати під час планування подорожі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про черги на кордонах з Польщею та Словаччиною. А також про суд над організатором переправлення через Тису.
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