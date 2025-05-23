Ситуация на дорогах Одесской области — пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Румынии и Молдовы

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит поторопиться с выездом
В пятницу, 23 мая, на картах фиксируются значительные пробки на трассе Одесса — Рени. Больше всего тянучек образуется на выезде из областного центра, однако и в сторону пограничных КПП также придется простоять в очереди.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
На Двух Столбах на выезде из города образовались огромные пробки, так что простоять там придется несколько часов. В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас также есть незначительная тянучка. Однако возле КПП "Староказачье — Тудора" автомобилей сегодня значительно меньше. В сторону "Рени — Джурджулешть" также фиксируются очереди, однако они небольшие.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок нет, поскольку автомобилей там немного. Возле канала Кофа пока проезд также свободен. Самая большая пробка по пути к границе образовалась в районе города Татарбунары, что следует учитывать при планировании путешествия.
Напомним, недавно мы писали об очередях на границах с Польшей и Словакией. А также суд над организатором переправки через Тису.
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