Траса Одеса-Рені — біля пункту пропуску побудують зону відпочинку

Траса Одеса-Рені. Фото ілюстративне: Топор

Невдовзі на Одещині біля пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" облаштують новий майданчик для транспорту. Проєкт стане частиною великої ініціативи з модернізації прикордонної інфраструктури. Фінансують його спільно ЄС та держава.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Повідомлення про облаштування майданчика для відпочинку. Фото: скриншот Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Зона стоянки на трасі Одеса-Рені

За їхніми даними, це один із проєктів програми "Сполучення Європи" (CEF), який покликаний зробити рух транспорту до кордону швидшим та зручнішим. Проєкт вже пройшов експертизу, його визнано таким, що відповідає всім українським нормам.

Майданчик розташовуватиметься на трасі Одеса-Рені та матиме площу 1,7 гектара. Там облаштують:

46 місць для вантажівок,

13 місць для легкових авто, з яких 2 — для осіб з інвалідністю.

Нам думку дорожників, новий об'єкт зменшить затори перед пунктом пропуску та створить комфортні умови для водіїв і пасажирів.

Такий вигляд матиме зона відпочинку на трасі Одеса-Рені. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Фінансування проєкту

Проєкт фінансується на 50% коштом ЄС, решту витрат покриє державний бюджет України. Його реалізація стала можливою завдяки співпраці з Європейською комісією, виконавчим агентством ЄС, МОМ, а також партнерами з Молдови та Румунії.

Нагадаємо, у зв'язку з потеплінням на дорогах Одещини ввели обмеження для вантажівок. Також ми писали, які документи обов'язкові для перетину кордону Молдови та Румунії.