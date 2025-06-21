Техогляд обов’язковий для в’їзду в Румунію

Машини в черзі на перетин кордону. Фото ілюстративне: mahala

Відтепер для в’їзду в Румунію водії з України повинні мати сертифікат технічного стану авто. Навіть із повним пакетом інших документів, без цієї довідки прикордонники можуть розвернути.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Нові вимоги на кордоні з Румунією

Нові вимоги на українсько-румунському кордоні діють уже зараз. Йдеться про офіційний документ, який підтверджує, що авто справне, не має пошкоджень і відповідає вимогам безпеки — сертифікат техогляду.

Довідку про техогляд можна отримати лише на сертифікованій СТО після повної перевірки автомобіля.

Які документи потрібні для подорожі в Румунію

Крім цього, на кордоні знадобляться й інші обов’язкові документи:

біометричний закордонний паспорт або віза;

міжнародне водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

"Зелена карта" — міжнародна страховка;

довіреність, якщо авто не на вас.

Окрім цього, прикордонники ретельно перевіряють багаж. Не можна ввозити наркотики, зброю, вибухівку, продукти без заводської упаковки (м’ясо, сир, молоко), готівку понад 10 тисяч євро без декларації, а також надмірну кількість алкоголю і сигарет.

Перед поїздкою варто перевірити всі документи кілька разів. Інакше замість відпустки чи справ — годинами стоятимете на пункті пропуску, а потім поїдете назад.

Нагадаємо, громадяни України матимуть можливість отримати громадянство іншої країни без втрати українського. Також ми писали, де у світі дозволено мати два паспорти та подвійне громадянство.