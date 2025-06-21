Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кордон з Румунією — без якого документа не пускають українців

Кордон з Румунією — без якого документа не пускають українців

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 18:55
Техогляд обов’язковий для в’їзду в Румунію
Машини в черзі на перетин кордону. Фото ілюстративне: mahala
Ключові моменти Нові вимоги на кордоні з Румунією Які документи потрібні для подорожі в Румунію

Відтепер для в’їзду в Румунію водії з України повинні мати сертифікат технічного стану авто. Навіть із повним пакетом інших документів, без цієї довідки прикордонники можуть розвернути. 

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нові вимоги на кордоні з Румунією

Нові вимоги на українсько-румунському кордоні діють уже зараз. Йдеться про офіційний документ, який підтверджує, що авто справне, не має пошкоджень і відповідає вимогам безпеки — сертифікат техогляду.

Довідку про техогляд можна отримати лише на сертифікованій СТО після повної перевірки автомобіля.

Які документи потрібні для подорожі в Румунію

Крім цього, на кордоні знадобляться й інші обов’язкові документи:

  • біометричний закордонний паспорт або віза;
  • міжнародне водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка;
  • довіреність, якщо авто не на вас.

Окрім цього, прикордонники ретельно перевіряють багаж. Не можна ввозити наркотики, зброю, вибухівку, продукти без заводської упаковки (м’ясо, сир, молоко), готівку понад 10 тисяч євро без декларації, а також надмірну кількість алкоголю і сигарет.

Перед поїздкою варто перевірити всі документи кілька разів. Інакше замість відпустки чи справ — годинами стоятимете на пункті пропуску, а потім поїдете назад.

Нагадаємо,  громадяни України матимуть можливість отримати громадянство іншої країни без втрати українського. Також ми писали, де у світі дозволено мати два паспорти та подвійне громадянство.

Одеса Румунія Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації