Техосмотр обязателен для въезда в Румынию

Машины в очереди на пересечение границы. Фото иллюстративное: mahala

Отныне для въезда в Румынию водители из Украины должны иметь сертификат технического состояния авто. Даже с полным пакетом других документов, без этой справки пограничники могут развернуть.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

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Новые требования на границе с Румынией

Новые требования на украинско-румынской границе действуют уже сейчас. Речь идет об официальном документе, который подтверждает, что авто исправно, не имеет повреждений и соответствует требованиям безопасности — сертификат техосмотра.

Справку о техосмотре можно получить только на сертифицированной СТО после полной проверки автомобиля.

Какие документы нужны для путешествия в Румынию

Кроме этого, на границе понадобятся и другие обязательные документы:

биометрический загранпаспорт или виза;

международное водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

"Зеленая карта" — международная страховка;

доверенность, если авто не на вас.

Кроме этого, пограничники тщательно проверяют багаж. Нельзя ввозить наркотики, оружие, взрывчатку, продукты без заводской упаковки (мясо, сыр, молоко), наличные более 10 тысяч евро без декларации, а также чрезмерное количество алкоголя и сигарет.

Перед поездкой стоит проверить все документы несколько раз. Иначе вместо отпуска или дел — часами будете стоять на пункте пропуска, а потом поедете обратно.

Напомним, граждане Украины будут иметь возможность получить гражданство другой страны без потери украинского. Также мы писали, где в мире разрешено иметь два паспорта и двойное гражданство.