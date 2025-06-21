Затори на трасі Одеса-Рені: де водіям прийдеться затриматися

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Увечері 21 червня головна траса з Одеси до Молдови й Румунії застигла в заторах. Найгірша ситуація на під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". На півдні області трішки спокійніше, але затримки також можливі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише на транзитній ділянці територією Молдови, а перед самою митницею. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори на півдні Одещини

На південних відрізках траси М-15 у межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян зафіксоване скупчення транспорту. Однак ці затори наразі не критичні та не мають значного впливу на швидкість руху. Перед поромним пунктом пропуску в Орлівці черг немає. Те ж саме стосується КПП "Рені".

Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, чоловікові, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 7-річної Соломії Тарасюк, обрали запобіжний захід. Також ми писали, в Одеській області очевидці зафільмували момент падіння ворожого дрону у водойму.