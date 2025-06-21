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Головна Одеса В Одесі арештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки

В Одесі арештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки

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Дата публікації: 21 червня 2025 15:55
Підозрюваний у вбивстві Соломії Тарасюк проситься на фронт
Підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки. Фото: Суспільне
Ключові моменти Підозрюваного у вбивстві дитини арештували Подробиці з зали суду

Чоловікові, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 7-річної Соломії Тарасюк, обрали найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу. У суді він визнав провину та заявив, що хоче спокутати вину на фронті.

Про це повідомляє видання Суспільне.

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Підозрюваного у вбивстві дитини арештували

За інформацією журналістів Суспільного, суд ухвалив рішення взяти під варту на 60 діб підозрюваного у вбивстві дитини в Одесі. Йому не дозволено вийти під заставу.

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Подробиці з зали суду

Відомо, що підозрюваний раніше працював барменом в одному з ресторанів Одеси. Під час судового засідання чоловік визнав провину та попросився на фронт. 

"Дуже каюся. Віддав би життя на фронті, щоб відмити цю гидоту", — сказав він.

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Маленьку Соломію Тарасюк шукали від вечора 18 червня. Наступного дня її знайшли мертвою в підвалі, тіло було зі слідами насильства. Підозрюваного затримали того ж дня. 

Наразі триває слідство. Прокуратура готується до передачі справи до суду по суті.

Нагадаємо, на Одещині цього року зафіксували три випадки загибелі дітей, які залізли на вагони заради відео в соцмережах. Також ми писали, що у родини начальника ТЦК на Одещині хочуть конфіскувати автівки.

Одеса суд вбивство Одеська область дитина підозра
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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