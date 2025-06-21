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Головна Одеса В Одесі почався суд над підозрюваним у вбивстві дитини

В Одесі почався суд над підозрюваним у вбивстві дитини

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Дата публікації: 21 червня 2025 14:50
Суд в Одесі обирає запобіжний захід за вбивство дитини
Підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки. Фото: Суспільне
Ключові моменти Обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві дівчинки Вбивство 7-річної Соломії: що відомо

Сьогодні, 21 червня, в Хаджибейському районному суді Одеси розпочався розгляд справи щодо запобіжного заходу чоловіку, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 7-річної Соломії Тарасюк. У залі присутні прокурор, захисниця обвинуваченого, представник потерпілих та журналісти.

Про це повідомляє видання Суспільне.

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Обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві дівчинки

Журналісти Суспільного повідомляють, що підозрюваний і його адвокатка намагалися відвести слідчого. Однак їм відмовили.

Вбивство 7-річної Соломії: що відомо

Зазначимо, що судове засідання відбувається у справі, яка сколихнула всю Одесу. Маленьку Соломію Тарасюк шукали від вечора 18 червня. Наступного дня її знайшли мертвою в підвалі, тіло було зі слідами насильства.

Підозрюваного затримали того ж дня. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який жив поруч із родиною загиблої. За даними слідства, чоловік знав дівчинку, і вона довірливо погодилася зайти до нього. Там її вбили. Щоб приховати злочин, тіло заховали в коробці й віднесли до покинутого підвалу неподалік.

Поліція повідомила, що попередня причина смерті — удушення. Остаточні дані надасть судово-медична експертиза.

Підозрюваному інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Одещині цього року зафіксували три випадки загибелі дітей, які залізли на вагони заради відео в соцмережах. Також ми писали, що у родини начальника ТЦК на Одещині хочуть конфіскували автівки.

Одеса Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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