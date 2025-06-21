Суд в Одессе избирает меру пресечения за убийство ребенка

Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки. Фото: Суспільне

Сегодня, 21 июня, в Хаджибейском районном суде Одессы началось рассмотрение дела о мере пресечения мужчине, которого подозревают в жестоком убийстве 7-летней Соломии Тарасюк. В зале присутствуют прокурор, защитница обвиняемого, представитель потерпевших и журналисты.

Об этом сообщает издание Суспільне.

Реклама

Читайте также:

Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве девочки

Журналисты Общественного сообщают, что подозреваемый и его адвокат пытались отвести следователя. Однако им отказали.

Убийство 7-летней Соломии: что известно

Отметим, что судебное заседание проходит по делу, которое всколыхнуло всю Одессу. Маленькую Соломию Тарасюк искали с вечера 18 июня. На следующий день ее нашли мертвой в подвале, тело было со следами насилия.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 31-летний местный житель, который жил рядом с семьей погибшей. По данным следствия, мужчина знал девочку, и она доверчиво согласилась зайти к нему. Там ее убили. Чтобы скрыть преступление, тело спрятали в коробке и отнесли в заброшенный подвал неподалеку.

Полиция сообщила, что предварительная причина смерти — удушение. Окончательные данные предоставит судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ). Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области в этом году зафиксировали три случая гибели детей, которые залезли на вагоны ради видео в соцсетях. Также мы писали, что у семьи начальника ТЦК в Одесской области хотят конфисковали машины.