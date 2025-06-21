Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе начался суд над подозреваемым в убийстве ребенка

В Одессе начался суд над подозреваемым в убийстве ребенка

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 14:50
Суд в Одессе избирает меру пресечения за убийство ребенка
Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки. Фото: Суспільне
Ключові моменти Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве девочки Убийство 7-летней Соломии: что известно

Сегодня, 21 июня, в Хаджибейском районном суде Одессы началось рассмотрение дела о мере пресечения мужчине, которого подозревают в жестоком убийстве 7-летней Соломии Тарасюк. В зале присутствуют прокурор, защитница обвиняемого, представитель потерпевших и журналисты.

Об этом сообщает издание Суспільне.

Реклама
Читайте также:

Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве девочки

Журналисты Общественного сообщают, что подозреваемый и его адвокат пытались отвести следователя. Однако им отказали.

Убийство 7-летней Соломии: что известно

Отметим, что судебное заседание проходит по делу, которое всколыхнуло всю Одессу. Маленькую Соломию Тарасюк искали с вечера 18 июня. На следующий день ее нашли мертвой в подвале, тело было со следами насилия.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 31-летний местный житель, который жил рядом с семьей погибшей. По данным следствия, мужчина знал девочку, и она доверчиво согласилась зайти к нему. Там ее убили. Чтобы скрыть преступление, тело спрятали в коробке и отнесли в заброшенный подвал неподалеку.

Полиция сообщила, что предварительная причина смерти — удушение. Окончательные данные предоставит судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ). Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области в этом году зафиксировали три случая гибели детей, которые залезли на вагоны ради видео в соцсетях. Также мы писали, что у семьи начальника ТЦК в Одесской области хотят конфисковали машины.

Одесса Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации