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Главная Одесса В Одессе арестовали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки

В Одессе арестовали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки

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Дата публикации 21 июня 2025 15:55
Подозреваемый в убийстве Соломии Тарасюк просится на фронт
Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки. Фото: Суспільне
Ключові моменти Подозреваемого в убийстве ребенка арестовали Подробности из зала суда

Мужчине, которого подозревают в жестоком убийстве 7-летней Соломии Тарасюк, избрали самую строгую меру пресечения — содержание под стражей без права на залог. В суде он признал вину и заявил, что хочет искупить вину на фронте.

Об этом сообщает издание Суспільне.

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Подозреваемого в убийстве ребенка арестовали

По информации журналистов Суспільного, суд принял решение взять под стражу на 60 суток подозреваемого в убийстве ребенка в Одессе. Ему не разрешено выйти под залог.

Подробности из зала суда

Известно, что подозреваемый ранее работал барменом в одном из ресторанов Одессы. Во время судебного заседания мужчина признал вину и попросился на фронт.

"Очень раскаиваюсь. Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть эту гадость", — сказал он.

Маленькую Соломию Тарасюк искали с вечера 18 июня. На следующий день ее нашли мертвой в подвале, тело было со следами насилия. Подозреваемого задержали в тот же день.

Сейчас продолжается следствие. Прокуратура готовится к передаче дела в суд по существу.

Напомним, в Одесской области в этом году зафиксировали три случая гибели детей, которые залезли на вагоны ради видео в соцсетях. Также мы писали, что у семьи начальника ТЦК в Одесской области хотят конфисковать машины.

Одесса суд убийство Одесская область ребенок подозрение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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