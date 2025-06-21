Подозреваемый в убийстве Соломии Тарасюк просится на фронт

Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки. Фото: Суспільне

Мужчине, которого подозревают в жестоком убийстве 7-летней Соломии Тарасюк, избрали самую строгую меру пресечения — содержание под стражей без права на залог. В суде он признал вину и заявил, что хочет искупить вину на фронте.

Об этом сообщает издание Суспільне.

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По информации журналистов Суспільного, суд принял решение взять под стражу на 60 суток подозреваемого в убийстве ребенка в Одессе. Ему не разрешено выйти под залог.

Подробности из зала суда

Известно, что подозреваемый ранее работал барменом в одном из ресторанов Одессы. Во время судебного заседания мужчина признал вину и попросился на фронт.

"Очень раскаиваюсь. Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть эту гадость", — сказал он.

Маленькую Соломию Тарасюк искали с вечера 18 июня. На следующий день ее нашли мертвой в подвале, тело было со следами насилия. Подозреваемого задержали в тот же день.

Сейчас продолжается следствие. Прокуратура готовится к передаче дела в суд по существу.

Напомним, в Одесской области в этом году зафиксировали три случая гибели детей, которые залезли на вагоны ради видео в соцсетях. Также мы писали, что у семьи начальника ТЦК в Одесской области хотят конфисковать машины.