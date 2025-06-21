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Головна Одеса Виїзд за кордон — де спостерігаються затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд за кордон — де спостерігаються затори на трасі Одеса-Рені

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 09:16
Затори на трасі Одеса-Рені: черги на виїзд до Молдови
Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

Сьогодні вранці, 21 червня, на трасі Одеса-Рені фіксується ускладнення руху, а на деяких КПП утворились великі черги на перетин держкордону. Тим, хто подорожує до Молдови, доведеться затриматися в дорозі на декілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений, і на карті поступово червонішає. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. 

Виїзд за кордон — де спостерігаються затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі теж перевантажена. Окрім цього спостерігаються й черги для проходження митного контролю.

Виїзд за кордон — де спостерігаються затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

По дорозі до Румунії наразі ситуація трішки краща. На найближчому до Румунії поромному переході  пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" доведеться затриматися, але недовго. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське та Броска. Також є затор через канал Кофа.

Виїзд за кордон — де спостерігаються затори на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, ми повідомляли про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно мати із собою, перетинаючи кордон з Румунією.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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