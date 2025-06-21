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Главная Одесса Выезд за границу — где наблюдаются пробки на трассе Одесса-Рени

Выезд за границу — где наблюдаются пробки на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 21 июня 2025 09:16
Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди на выезд в Молдову
Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки в Румынию

Сегодня утром, 21 июня, на трассе Одесса-Рени фиксируется осложнение движения, а на некоторых КПП образовались большие очереди на пересечение госграницы. Тем, кто путешествует в Молдову, придется задержаться в пути на несколько часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте постепенно краснеет. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой.

Виїзд за кордон — де спостерігаються затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" сейчас тоже перегружен. Кроме этого наблюдаются и очереди для прохождения таможенного контроля.

Виїзд за кордон — де спостерігаються затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

По дороге в Румынию сейчас ситуация немного лучше. На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" придется задержаться, но недолго. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское и Броска. Также есть пробка через канал Кофа.

Виїзд за кордон — де спостерігаються затори на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Напомним, мы сообщали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо иметь с собой пересекая границу Румынией.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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