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Головна Одеса На кордоні з Румунією водіїв розвертають — що вимагають

На кордоні з Румунією водіїв розвертають — що вимагають

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 19:18
Нові правила в'їзду до Румунії для українських водіїв
Машини в черзі на перетин кордону. Фото ілюстративне: porom.org
Ключові моменти На кордоні вимагають сертифікат техогляду Які документи потрібні на кордоні з Румунією

На українсько-румунському кордоні з’явилися нові вимоги до водіїв. Відтепер без сертифіката технічного стану авто в'їхати до Румунії не вдасться. Документ має підтверджувати, що машина справна та безпечна. Це правило діє вже зараз, і прикордонники мають право не пустити навіть з повним пакетом решти документів.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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На кордоні вимагають сертифікат техогляду

Румунія запровадила нові умови для українських водіїв: тепер для в’їзду потрібен сертифікат техогляду авто. Це документ, який підтверджує, що транспорт справний, не має серйозних пошкоджень та відповідає нормам безпеки й екології. Отримати сертифікат можна тільки після огляду машини на сертифікованій станції техобслуговування.

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Крім техогляду, для в’їзду до Румунії також потрібні:

  • біометричний закордонний паспорт або паспорт із візою;
  • міжнародне водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка;
  • довіреність, якщо водій не власник авто.

Також варто пам’ятати, що румунські прикордонники ретельно перевіряють багаж. Заборонено ввозити наркотики, зброю, вибухівку, продукти без заводського пакування (молоко, м’ясо, сир), великі суми готівки без декларації (понад 10 000 євро) та надмірну кількість алкоголю й сигарет.

Перед подорожжю прикордонники радять уважно перевірити наявність усіх документів. 

Нагадаємо, ми повідомляли які бюджетні курорти чекають українців у 2025, і де не потрібна віза. Також писали, що українці можуть заплатити всього 300 доларів за відпочинок на курорті, де обслуговують за системою "все включено"

Одеса Одеська область Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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