Новые правила въезда в Румынию для украинских водителей

Машины в очереди на пересечение границы. Фото иллюстративное: porom.org

На украинско-румынской границе появились новые требования к водителям. Отныне без сертификата технического состояния авто въехать в Румынию не удастся. Документ должен подтверждать, что машина исправна и безопасна. Это правило действует уже сейчас, и пограничники имеют право не пустить даже с полным пакетом остальных документов.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На границе требуют сертификат техосмотра

Румыния ввела новые условия для украинских водителей: теперь для въезда нужен сертификат техосмотра авто. Это документ, который подтверждает, что транспорт исправен, не имеет серьезных повреждений и соответствует нормам безопасности и экологии. Получить сертификат можно только после осмотра машины на сертифицированной станции техобслуживания.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Кроме техосмотра, для въезда в Румынию также нужны:

биометрический загранпаспорт или паспорт с визой;

международное водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

"Зеленая карта" — международная страховка;

доверенность, если водитель не владелец авто.

Также стоит помнить, что румынские пограничники тщательно проверяют багаж. Запрещено ввозить наркотики, оружие, взрывчатку, продукты без заводской упаковки (молоко, мясо, сыр), крупные суммы наличных без декларации (более 10 000 евро) и чрезмерное количество алкоголя и сигарет.

Перед путешествием пограничники советуют внимательно проверить наличие всех документов.

Напомним, мы сообщали какие бюджетные курорты ждут украинцев в 2025, и где не нужна виза. Также писали, что украинцы могут заплатить всего 300 долларов за отдых на курорте, где обслуживают по системе "все включено".