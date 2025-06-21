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Главная Одесса На трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки — где худшая ситуация

На трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки — где худшая ситуация

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Дата публикации 21 июня 2025 17:01
Пробки на трассе Одесса-Рени: где водителям придется задержаться
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки на юге Одесской области

Вечером 21 июня главная трасса из Одессы в Молдову и Румынию застыла в пробках. Наихудшая ситуация на подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". На юге области немного спокойнее, но задержки также возможны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В направлении Молдовы очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом, ведущим к пункту "Паланка — Маяки — Удобное". В пробках стоят не только на транзитном участке по территории Молдовы, а перед самой таможней. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов.

На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори — де найгірша ситуація - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пробки на юге Одесской области

На южных отрезках трассы М-15 в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничок и Сафьян зафиксировано скопление транспорта. Однако эти пробки пока не критичны и не оказывают значительного влияния на скорость движения. Перед паромным пунктом пропуска в Орловке очередей нет. То же самое касается КПП "Рени".

На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори — де найгірша ситуація - фото 2
Дорога к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Напомним, мужчине, которого подозревают в жестоком убийстве 7-летней Соломии Тарасюк, избрали меру пресечения. Также мы писали, в Одесской области очевидцы сняли момент падения вражеского дрона в водоем.

Одесса авто Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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