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Головна Одеса Виїзд за кордон ускладнений — де є затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд за кордон ускладнений — де є затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 09:13
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на КПП
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

Сьогодні уранці, 28 червня, на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися чималі затори. Велика кількість скупчення транспорту спостерігається і на пропускних пунктах в Молдову та Румунію, там черги збираються через затримку з проходженням митного контролю. Тому мандрівникам до сусідніх країн варто ретельно обирати, де саме перетнути кордон.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі сіл Великий Дальник та Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті ця ділянка позначена помаранчевим кольором. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години. 

Виїзд за кордон ускладнений — де є затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі теж перевантажена. Крім цього, спостерігаються черги на проходження митного контролю.

Виїзд за кордон ускладнений — де є затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися, але не надовго. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа. 

Виїзд за кордон — де доведеться затриматися на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, через що загинули люди та постраждали діти. Також рятувальники показали відео наслідків ударів.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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