Траса Одеса-Рені: трафік і затори на виїзд з країни

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 17 травня, фіксуються затори на головній автомагістралі Бессарабії трасі Одеса-Рені. Перетин південного кордону з Молдовою та Румунією теж ускладнений через черги на митно-пропускних пунктах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години. Крім цього фіксуються й великі черги на митно-пропускному пункті.

Дорога до КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.

Нагадаємо, у селі на Одещині сталася пожежа в господарській будівлі, яка забрала життя двох маленьких хлопчиків. Також ми писали, що в лікарні померла 55-річна жінка, яка дістала важкі поранення внаслідок російського удару по Одеському та Білгород-Дністровському районах.