Атака на Одещину: жінка померла від поранень у лікарні

Померла жінка, яка була поранена під час атаки на Одещину
Сьогодні в лікарні померла 55-річна жінка, яка дістала важкі поранення внаслідок російського удару по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі, пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Правоохоронці розслідують воєнний злочин.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В Одесі померла жінка, яка отримала опіки після атаки БпЛА
"На жаль, жінка, що постраждала вчора вночі внаслідок російської атаки, померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — написав Олег Кіпер.
Зазначимо, що загибла мала численні осколкові поранення та опіки. Медики боролися за її життя, але врятувати не вдалося.
Мала опіки майже 80% поверхні тіла
Про стан жінки після атаки у коментарі Суспільному розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан. За її словами, потерпіла померла уночі 17 травня, в неї були опіки майже 80% поверхні тіла.
"Голова, тулуб, обидві нижні кінцівки та верхні кінцівки, вкрай важкий опіковий шок. Вона перебувала в палаті інтенсивної терапії, в супроводі реаніматологів, лікарів. Проводили всі необхідні першочергові заходи лікування опікової хвороби, боролися з шоком, надавали медичну допомогу", — цитує слова Оксани Рокунець-Сорочан видання.
Атака на Одещину: що відомо
Під час нічного обстрілу Одеського та Білгород-Дністровського районів у ніч на 16 травня, були зруйновані приватні будинки, господарчі споруди та гараж, у якому згоріли три автомобілі. На місцях виникли пожежі, які ліквідували рятувальники разом із місцевими добровольцями.
Окрім загиблої, ще двоє чоловіків і одна жінка дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи й опіки. Усі постраждалі перебували у своїх будинках під час атаки. Їм надається медична допомога.
Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння воєнного злочину. Фахівці фіксують наслідки атаки, працюють комунальні служби.
Нагадаємо, стало відомо, як виглядає будинок директора одеського зоопарка Ігоря Білякова після влучання російського дрона. Також ми писали, що у селі на Одещині пожежа в господарській будівлі забрала життя двох маленьких хлопчиків.
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