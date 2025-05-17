Атака на Одещину: жінка померла від поранень у лікарні

Рука жінки. Фото ілюстративне: pexels

Сьогодні в лікарні померла 55-річна жінка, яка дістала важкі поранення внаслідок російського удару по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі, пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Правоохоронці розслідують воєнний злочин.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

В Одесі померла жінка, яка отримала опіки після атаки БпЛА

"На жаль, жінка, що постраждала вчора вночі внаслідок російської атаки, померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — написав Олег Кіпер.

Зазначимо, що загибла мала численні осколкові поранення та опіки. Медики боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

Мала опіки майже 80% поверхні тіла

Про стан жінки після атаки у коментарі Суспільному розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан. За її словами, потерпіла померла уночі 17 травня, в неї були опіки майже 80% поверхні тіла.

"Голова, тулуб, обидві нижні кінцівки та верхні кінцівки, вкрай важкий опіковий шок. Вона перебувала в палаті інтенсивної терапії, в супроводі реаніматологів, лікарів. Проводили всі необхідні першочергові заходи лікування опікової хвороби, боролися з шоком, надавали медичну допомогу", — цитує слова Оксани Рокунець-Сорочан видання.

Атака на Одещину: що відомо

Під час нічного обстрілу Одеського та Білгород-Дністровського районів у ніч на 16 травня, були зруйновані приватні будинки, господарчі споруди та гараж, у якому згоріли три автомобілі. На місцях виникли пожежі, які ліквідували рятувальники разом із місцевими добровольцями.

Окрім загиблої, ще двоє чоловіків і одна жінка дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи й опіки. Усі постраждалі перебували у своїх будинках під час атаки. Їм надається медична допомога.

Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння воєнного злочину. Фахівці фіксують наслідки атаки, працюють комунальні служби.

Наслідки атака. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, стало відомо, як виглядає будинок директора одеського зоопарка Ігоря Білякова після влучання російського дрона. Також ми писали, що у селі на Одещині пожежа в господарській будівлі забрала життя двох маленьких хлопчиків.