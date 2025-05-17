Атака в Одесской области: женщина умерла от ранений в больнице

Рука женщины. Фото иллюстративное: pexels

Сегодня в больнице умерла 55-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. В результате атаки пострадали мирные жители, повреждены частные дома и автомобили. Правоохранители расследуют военное преступление.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

В Одессе умерла женщина, которая получила ожоги после атаки БпЛА

"К сожалению, женщина, пострадавшая вчера ночью в результате российской атаки, умерла в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал Олег Кипер.

Отметим, что погибшая имела многочисленные осколочные ранения и ожоги. Медики боролись за ее жизнь, но спасти не удалось.

Имела ожоги почти 80% поверхности тела

О состоянии женщины после атаки в комментарии Суспільному рассказала директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан. По ее словам, потерпевшая умерла ночью 17 мая, у нее были ожоги почти 80% поверхности тела.

"Голова, туловище, обе нижние конечности и верхние конечности, крайне тяжелый ожоговый шок. Она находилась в палате интенсивной терапии, в сопровождении реаниматологов, врачей. Проводили все необходимые первоочередные меры лечения ожоговой болезни, боролись с шоком, оказывали медицинскую помощь", — цитирует слова Оксаны Рокунец-Сорочан издание.

Атака на Одесскую область: что известно

Во время ночного обстрела Одесского и Белгород-Днестровского районов в ночь на 16 мая, были разрушены частные дома, хозяйственные постройки и гараж, в котором сгорели три автомобиля. На местах возникли пожары, которые ликвидировали спасатели вместе с местными добровольцами.

Кроме погибшей, еще двое мужчин и одна женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и ожоги. Все пострадавшие находились в своих домах во время атаки. Им оказывается медицинская помощь.

Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту совершения военного преступления. Специалисты фиксируют последствия атаки, работают коммунальные службы.

Последствия атака атака. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, стало известно, как выглядит дом директора одесского зоопарка Игоря Белякова после попадания российского дрона. Также мы писали, что в селе в Одесской области пожар в хозяйственной постройке унес жизни двух маленьких мальчиков.