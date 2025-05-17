Трасса Одесса-Рени: трафик и пробки на выезд из страны

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на сегодняшний вечер, 17 мая, фиксируются пробки на главной автомагистрали Бессарабии трассе Одесса-Рени. Пересечение южной границы с Молдовой и Румынией тоже затруднено из-за очередей на таможенно-пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов. Кроме этого фиксируются и большие очереди на таможенно-пропускном пункте.

Дорога к КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты, Холмское и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Зато на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет.

Напомним, в селе в Одесской области произошел пожар в хозяйственной постройке, который унес жизни двух маленьких мальчиков. Также мы писали, что в больнице умерла 55-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.