На Одещині обмежили рух вантажівок - яких автівок стосується

Вантажівка на дорозі. Фото ілюстративне: ukr.media

У зв'язку з потеплінням, на дорогах Одещини ввели обмеження для вантажівок. 27 червня 2025 з 10:00 до 22:00 автівки масою більше 24 тонн мають очікувати зниження температури у спеціально відведених для цього смугах.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Температурний режим

З метою збереження дорожнього покриття, на період аномальних підвищень температури повітря ввели сезонне обмеження для руху великовагового транспорту. Цього вимагають Закони України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги" та постанова КМУ № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування".

Вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Таке правило стосується транспорту з масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити",— йдеться уповідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Додамо, ці обмеження не застосовуються для транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Крім того, виключення роблять і для автівок, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних та військових вантажів, живих тварин і птиці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те коли і на скільки в Одесі збираються зупиняти електротранспорт. А також про те, коли гуманітарні автобуси міста вийдуть на маршрути.