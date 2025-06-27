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Главная Одесса На Одесчине закрывают трассы — какие сроки и требования

На Одесчине закрывают трассы — какие сроки и требования

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 18:02
В Одесской области ограничили движение грузовиков - каких автомобилей касается
Грузовик на дороге. Фото иллюстративное: ukr.media
Ключові моменти Температурный режим

В связи с потеплением, на дорогах Одесской области ввели ограничения для грузовиков. 27 июня 2025 с 10:00 до 22:00 машины массой более 24 тонн должны ожидать снижения температуры в специально отведенных для этого полосах.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Температурный режим

С целью сохранения дорожного покрытия, на период аномальных повышений температуры воздуха ввели сезонное ограничение для движения тяжеловесного транспорта. Этого требуют Законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" и постановление КМУ № 879 "О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования".

Грузовикам запрещено двигаться при температурне воздуха более +28 градусов по Цельсию. Такое правило касается транспорта с массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты",— говорится в сообщении Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Добавим, эти ограничения не применяются для транспортных средств, используемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, исключение делают и для автомобилей, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся и военных грузов, живых животных и птицы.

Напомним, недавно мы писали о том когда и на сколько в Одессе собираются останавливать электротранспорт. А также о том, когда гуманитарные автобусы города выйдут на маршруты.

Одесса Одесская область грузовики Новости Одессы ограничения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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