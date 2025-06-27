В Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье на следующей неделе ожидается жара - прогноз погоды от синоптиков украинского Гидрометцентра

Жара в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Курортный сезон в Одесской области уже в разгаре, но настоящая жара еще не пришла в наш регион. Однако в ближайшее время лето войдет в права — на юге Украины значительно повысится температура, а осадков будет мало.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, уже со следующей недели на Одесчине будет держаться высокая температура воздуха. Местами она будет достигать +34 градусов. Поэтому туристы, которые выбирают для отпуска наши края, смогут насладиться пляжным сезоном в полном объеме. То же самое касается и таких регионов, как Закарпатье и Прикарпатье, утверждают синоптики.

"В первые дни июля у нас будут наблюдаться в южных регионах, на Закарпатье и Прикарпатье температурные показатели +30 и выше градусов. Кое-где локально могут подняться до +34 градусов. Если будут более высокие показатели, сильная жара, тогда уже будем предупреждать. Поэтому, кто любит такую погоду, можно планировать, потому что на следующей неделе будет минимум осадков и более спокойная погода", — говорит Наталья Птуха.

Напомним, недавно мы писали о том, какая температура воды в море сегодня. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.