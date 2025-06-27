Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчину идет жара — прогнозы синоптиков

На Одесчину идет жара — прогнозы синоптиков

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 16:10
В Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье на следующей неделе ожидается жара - прогноз погоды от синоптиков украинского Гидрометцентра
Жара в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода будет способствовать отдыху

Курортный сезон в Одесской области уже в разгаре, но настоящая жара еще не пришла в наш регион. Однако в ближайшее время лето войдет в права — на юге Украины значительно повысится температура, а осадков будет мало.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Реклама
Читайте также:

Погода будет способствовать отдыху

По данным Украинского гидрометеорологического центра, уже со следующей недели на Одесчине будет держаться высокая температура воздуха. Местами она будет достигать +34 градусов. Поэтому туристы, которые выбирают для отпуска наши края, смогут насладиться пляжным сезоном в полном объеме. То же самое касается и таких регионов, как Закарпатье и Прикарпатье, утверждают синоптики.

"В первые дни июля у нас будут наблюдаться в южных регионах, на Закарпатье и Прикарпатье температурные показатели +30 и выше градусов. Кое-где локально могут подняться до +34 градусов. Если будут более высокие показатели, сильная жара, тогда уже будем предупреждать. Поэтому, кто любит такую погоду, можно планировать, потому что на следующей неделе будет минимум осадков и более спокойная погода", — говорит Наталья Птуха.

Напомним, недавно мы писали о том, какая температура воды в море сегодня. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса туристы Новости Одессы жара
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации