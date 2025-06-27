Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещину йде спека — прогнози синоптиків

На Одещину йде спека — прогнози синоптиків

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 16:10
На Одещині, Закарпатті та Прикарпатті наступного тижня очікується спека - прогноз погоди від синоптиків українського Гідрометцентру
Спека в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода сприятиме відпочинку

Курортний сезон на Одещині вже у розпалі, але справжня спека ще не прийшла у наш регіон. Однак найближчим часом літо увійде у права — на півдні України значно підвищиться температура, а опадів буде обмаль.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Реклама
Читайте також:

Погода сприятиме відпочинку

За даними Українського гідрометеорологічного центру, вже з наступного тижня на Одещині буде триматися висока температура повітря. Місціями вона сягатиме +34 градусів.  Тому туристи, які обирають для відпустки наші края, зможуть насолодитися пляжним сезоном у повному обсягі. Теж саме стосується й таких регіонів як Закарпаття та Прикарпаття, стверджують синоптики.

"В перші дні липня у нас будуть спостерігатися в південних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті. Саме температурні показники +30 і вище градусів. Подекуди локально можуть піднятися до +34 градусів. Якщо будуть вищі показники, сильна спека, тоді вже будемо попереджати. Тому, хто любить таку погоду — можна планувати, бо наступного тижня буде мінімум опадів і більш спокійна погода", – каже Наталія Птуха.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка температура води у морі сьогодні. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса туристи Новини Одеси спека
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації