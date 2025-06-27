На Одещині, Закарпатті та Прикарпатті наступного тижня очікується спека - прогноз погоди від синоптиків українського Гідрометцентру

Спека в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Курортний сезон на Одещині вже у розпалі, але справжня спека ще не прийшла у наш регіон. Однак найближчим часом літо увійде у права — на півдні України значно підвищиться температура, а опадів буде обмаль.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

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Погода сприятиме відпочинку

За даними Українського гідрометеорологічного центру, вже з наступного тижня на Одещині буде триматися висока температура повітря. Місціями вона сягатиме +34 градусів. Тому туристи, які обирають для відпустки наші края, зможуть насолодитися пляжним сезоном у повному обсягі. Теж саме стосується й таких регіонів як Закарпаття та Прикарпаття, стверджують синоптики.

"В перші дні липня у нас будуть спостерігатися в південних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті. Саме температурні показники +30 і вище градусів. Подекуди локально можуть піднятися до +34 градусів. Якщо будуть вищі показники, сильна спека, тоді вже будемо попереджати. Тому, хто любить таку погоду — можна планувати, бо наступного тижня буде мінімум опадів і більш спокійна погода", – каже Наталія Птуха.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка температура води у морі сьогодні. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.