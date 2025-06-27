Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 27 червня від синоптиків Гідрометцентру

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 27 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Температура води у морі дещо підвищиться, що дозволить відпочивальникам у повній мірі насолодитися курортним сезоном.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 27 червня на кілька градусів потеплішає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 17 до 18 °С (вчора було +14...+15°С).

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +16...+18 °C, а вдень потеплішає до +25...+27 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вдень місцями навіть короткочасний дощ із грозою та шквальними поривами. Вітер сьогодні прогнозують північний, 5-10 м/с, який вдень зміниться на південний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +13...+18 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C, а місцями і до 34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.