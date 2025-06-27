Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 27 червня від синоптиків Гідрометцентру

Пляжний сезон в Одесі — яка температура води у морі сьогодні
Сьогодні, у п'ятницю, 27 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Температура води у морі дещо підвищиться, що дозволить відпочивальникам у повній мірі насолодитися курортним сезоном.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 27 червня на кілька градусів потеплішає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 17 до 18 °С (вчора було +14...+15°С).
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +16...+18 °C, а вдень потеплішає до +25...+27 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вдень місцями навіть короткочасний дощ із грозою та шквальними поривами. Вітер сьогодні прогнозують північний, 5-10 м/с, який вдень зміниться на південний, 9-14 м/с.
Температура повітря вночі сягатиме +13...+18 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C, а місцями і до 34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
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