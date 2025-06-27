Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 27 июня от синоптиков Гидрометцентра

Пляжный сезон в Одессе — какая температура воды в море сегодня
Сегодня, в пятницу, 27 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Температура воды в море несколько повысится, что позволит отдыхающим в полной мере насладиться курортным сезоном.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 27 июня на несколько градусов потеплеет. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 17 до 18 °С (вчера было +14...+15°С).
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +16...+18 °C, а днем потеплеет до +25...+27 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем местами даже кратковременный дождь с грозой и шквальными порывами. Ветер сегодня прогнозируют северный, 5-10 м/с, который днем сменится на южный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °C, днем — от +25 °C до +30 °C, а местами и до 34 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
Читайте Новини.LIVE!