Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 27 июня от синоптиков Гидрометцентра

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в пятницу, 27 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Температура воды в море несколько повысится, что позволит отдыхающим в полной мере насладиться курортным сезоном.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 27 июня на несколько градусов потеплеет. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 17 до 18 °С (вчера было +14...+15°С).

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +16...+18 °C, а днем потеплеет до +25...+27 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем местами даже кратковременный дождь с грозой и шквальными порывами. Ветер сегодня прогнозируют северный, 5-10 м/с, который днем сменится на южный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °C, днем — от +25 °C до +30 °C, а местами и до 34 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.