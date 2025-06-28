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Главная Одесса На трассе Одесса-Рени построят новую зону отдыха — где именно

На трассе Одесса-Рени построят новую зону отдыха — где именно

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 15:09
Трасса Одесса-Рени - возле пункта пропуска построят зону отдыха
Трасса Одесса-Рени. Фото иллюстративное: Топор
Ключові моменти Зона стоянки на трассе Одесса-Рени Финансирование проекта

Вскоре в Одесской области возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" обустроят новую площадку для транспорта. Проект станет частью большой инициативы по модернизации пограничной инфраструктуры. Финансируют его совместно ЕС и государство.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Сообщение об обустройстве площадки для отдыха. Фото: скриншот Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Зона стоянки на трассе Одесса-Рени

По их данным, это один из проектов программы "Соединение Европы" (CEF), который призван сделать движение транспорта к границе более быстрым и удобным. Проект уже прошел экспертизу, он признан соответствующим всем украинским нормам.

Площадка будет располагаться на трассе Одесса-Рени и будет иметь площадь 1,7 гектара. Там обустроят:

  • 46 мест для грузовиков,
  • 13 мест для легковых авто, из которых 2 — для лиц с инвалидностью.

Нам мнению дорожников, новый объект уменьшит пробки перед пунктом пропуска и создаст комфортные условия для водителей и пассажиров.

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Так будет выглядеть зона отдыха на трассе Одесса-Рени. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Финансирование проекта

Проект финансируется на 50% за счет ЕС, остальные расходы покроет государственный бюджет Украины. Его реализация стала возможной благодаря сотрудничеству с Европейской комиссией, исполнительным агентством ЕС, МОМ, а также партнерами из Молдовы и Румынии.

Напомним, в связи с потеплением на дорогах Одесской области ввели ограничения для грузовиков. Также мы писали, какие документы обязательны для пересечения границы Молдовы и Румынии.

Одесса КПП путешествие Одесская область Новости Одессы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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