Трасса Одесса-Рени - возле пункта пропуска построят зону отдыха

Трасса Одесса-Рени. Фото иллюстративное: Топор

Вскоре в Одесской области возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" обустроят новую площадку для транспорта. Проект станет частью большой инициативы по модернизации пограничной инфраструктуры. Финансируют его совместно ЕС и государство.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Зона стоянки на трассе Одесса-Рени

По их данным, это один из проектов программы "Соединение Европы" (CEF), который призван сделать движение транспорта к границе более быстрым и удобным. Проект уже прошел экспертизу, он признан соответствующим всем украинским нормам.

Площадка будет располагаться на трассе Одесса-Рени и будет иметь площадь 1,7 гектара. Там обустроят:

46 мест для грузовиков,

13 мест для легковых авто, из которых 2 — для лиц с инвалидностью.

Нам мнению дорожников, новый объект уменьшит пробки перед пунктом пропуска и создаст комфортные условия для водителей и пассажиров.

Так будет выглядеть зона отдыха на трассе Одесса-Рени. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Финансирование проекта

Проект финансируется на 50% за счет ЕС, остальные расходы покроет государственный бюджет Украины. Его реализация стала возможной благодаря сотрудничеству с Европейской комиссией, исполнительным агентством ЕС, МОМ, а также партнерами из Молдовы и Румынии.

Напомним, в связи с потеплением на дорогах Одесской области ввели ограничения для грузовиков. Также мы писали, какие документы обязательны для пересечения границы Молдовы и Румынии.