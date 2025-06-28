Трасса Одесса-Рени - возле пункта пропуска построят зону отдыха

На трассе Одесса-Рени построят новую зону отдыха — где именно
Вскоре в Одесской области возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" обустроят новую площадку для транспорта. Проект станет частью большой инициативы по модернизации пограничной инфраструктуры. Финансируют его совместно ЕС и государство.
Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Зона стоянки на трассе Одесса-Рени
По их данным, это один из проектов программы "Соединение Европы" (CEF), который призван сделать движение транспорта к границе более быстрым и удобным. Проект уже прошел экспертизу, он признан соответствующим всем украинским нормам.
Площадка будет располагаться на трассе Одесса-Рени и будет иметь площадь 1,7 гектара. Там обустроят:
- 46 мест для грузовиков,
- 13 мест для легковых авто, из которых 2 — для лиц с инвалидностью.
Нам мнению дорожников, новый объект уменьшит пробки перед пунктом пропуска и создаст комфортные условия для водителей и пассажиров.
Финансирование проекта
Проект финансируется на 50% за счет ЕС, остальные расходы покроет государственный бюджет Украины. Его реализация стала возможной благодаря сотрудничеству с Европейской комиссией, исполнительным агентством ЕС, МОМ, а также партнерами из Молдовы и Румынии.
Напомним, в связи с потеплением на дорогах Одесской области ввели ограничения для грузовиков. Также мы писали, какие документы обязательны для пересечения границы Молдовы и Румынии.
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