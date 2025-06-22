В’їзд до Молдови для українців: потрібен цей документ

Молдова змінила правила в'їзду — чому можуть розвернути
На кордоні з Молдовою з’явилися нові вимоги для водіїв з України. Тепер без сертифіката техогляду вас можуть не пустити, навіть якщо всі інші документи є. Через це все більше українців стикаються з розворотом на пункті пропуску.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.
Сертифікат техогляду на кордоні
Молдова запровадила нові правила для українських водіїв. Відтепер без сертифіката технічного стану авто в’їзд у країну може бути заборонений. Навіть повний пакет документів не гарантує перетин кордону, якщо відсутній цей папірець.
Сертифікат підтверджує, що авто в справному стані, не має серйозних пошкоджень і безпечне для руху. Отримати його можна лише після огляду на сертифікованій СТО. Правило стосується як легковиків, так і вантажівок, автобусів та мікроавтобусів.
Які документи потрібні для в'їзду в Молдову
Крім техогляду, при собі обов’язково треба мати:
- закордонний паспорт (біометричний або з візою);
- водійське посвідчення;
- техпаспорт на авто;
- "Зелену карту" (міжнародну автоцивілку);
- сертифікат техогляду;
- молдовську віньєтку (дорожній збір).
Також діють суворі митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухівку, хімічні речовини, продукти без упаковки, рослини, ґрунт і великі суми готівки без декларації.
Нагадаємо, молдавські митники затримали українця, який хотів провезти контрабанду в автобусі Одеса-Кишинів. Також ми писали, що для в’їзду в Румунію водії з України повинні мати сертифікат технічного стану авто.
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