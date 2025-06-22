В’їзд до Молдови для українців: потрібен цей документ

Машини в черзі на перетин кордону. Фото ілюстративне: porom.org

На кордоні з Молдовою з’явилися нові вимоги для водіїв з України. Тепер без сертифіката техогляду вас можуть не пустити, навіть якщо всі інші документи є. Через це все більше українців стикаються з розворотом на пункті пропуску.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду на кордоні

Молдова запровадила нові правила для українських водіїв. Відтепер без сертифіката технічного стану авто в’їзд у країну може бути заборонений. Навіть повний пакет документів не гарантує перетин кордону, якщо відсутній цей папірець.

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Сертифікат підтверджує, що авто в справному стані, не має серйозних пошкоджень і безпечне для руху. Отримати його можна лише після огляду на сертифікованій СТО. Правило стосується як легковиків, так і вантажівок, автобусів та мікроавтобусів.

Які документи потрібні для в'їзду в Молдову

Крім техогляду, при собі обов’язково треба мати:

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закордонний паспорт (біометричний або з візою);

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

"Зелену карту" (міжнародну автоцивілку);

сертифікат техогляду;

молдовську віньєтку (дорожній збір).

Також діють суворі митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухівку, хімічні речовини, продукти без упаковки, рослини, ґрунт і великі суми готівки без декларації.

Нагадаємо, молдавські митники затримали українця, який хотів провезти контрабанду в автобусі Одеса-Кишинів. Також ми писали, що для в’їзду в Румунію водії з України повинні мати сертифікат технічного стану авто.