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Головна Одеса Молдова змінила правила в'їзду — чому можуть розвернути

Молдова змінила правила в'їзду — чому можуть розвернути

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 18:45
В’їзд до Молдови для українців: потрібен цей документ
Машини в черзі на перетин кордону. Фото ілюстративне: porom.org
Ключові моменти Сертифікат техогляду на кордоні Які документи потрібні для в'їзду в Молдову

На кордоні з Молдовою з’явилися нові вимоги для водіїв з України. Тепер без сертифіката техогляду вас можуть не пустити, навіть якщо всі інші документи є. Через це все більше українців стикаються з розворотом на пункті пропуску.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду на кордоні 

Молдова запровадила нові правила для українських водіїв. Відтепер без сертифіката технічного стану авто в’їзд у країну може бути заборонений. Навіть повний пакет документів не гарантує перетин кордону, якщо відсутній цей папірець.

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Сертифікат підтверджує, що авто в справному стані, не має серйозних пошкоджень і безпечне для руху. Отримати його можна лише після огляду на сертифікованій СТО. Правило стосується як легковиків, так і вантажівок, автобусів та мікроавтобусів.

Які документи потрібні для в'їзду в Молдову

Крім техогляду, при собі обов’язково треба мати:

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  • закордонний паспорт (біометричний або з візою);
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • "Зелену карту" (міжнародну автоцивілку);
  • сертифікат техогляду;
  • молдовську віньєтку (дорожній збір).

Також діють суворі митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухівку, хімічні речовини, продукти без упаковки, рослини, ґрунт і великі суми готівки без декларації.

Нагадаємо, молдавські митники затримали українця, який хотів провезти контрабанду в автобусі Одеса-Кишинів. Також ми писали, що для в’їзду в Румунію водії з України повинні мати сертифікат технічного стану авто.

Одеса Молдова КПП документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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