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Головна Одеса З Одеси до Молдови намагалися вивезти медпрепарати — подробиці

З Одеси до Молдови намагалися вивезти медпрепарати — подробиці

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Дата публікації: 22 червня 2025 15:18
Контрабанда медпрепаратів через пункт Старокозаче — Тудора: затримано порушника
Прикордонник перевіряє машину. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови
Ключові моменти Контрабанда на митниці В речах виявили медичні ін'єкції

На пункті пропуску, що розташовується на Одещині, молдавські митники затримали українця, який хотів провезти контрабанду. В його сумці виявили приховані ін’єкційні препарати та медичне приладдя.

Про це у неділю, 22 червня, повідомила прикордонна поліція Молдови

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Контрабанда на митниці

За їхніми данними, інцидент стався під час митного контролю на в’їзді в Молдову на посту Старокозаче — Тудора. Після прибуття автобуса, що рухався за маршрутом Одеса-Кишинів, митники провели огляд багажу пасажирів із використанням рентгенівського сканера. Один із багажів викликав підозру, тому його вирішили оглянути ретельно.

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В речах виявили медичні ін'єкції

Усередині сумки, серед особистих речей, митники знайшли заховані ін’єкційні препарати, медичне приладдя та інші косметичні матеріали. Власником виявився 51-річний чоловік, який хотів перевезти це на територію країни без будь-яких документів.

Контрабандні товари були вилучені. За фактом порушення триває розгляд справи. Особі загрожує адміністративне покарання за незначне правопорушення.

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Нагадаємо, В Одесі чоловік збував канабіс, а жінка — метадон, отриманий за медичною програмою. Також ми писали, що одесит удома влаштував нарколабораторію та вирощував там "товару" на мільйон. 

Одеса Молдова контрабанда Новини Одеси митниця виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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