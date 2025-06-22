Контрабанда медпрепаратов через пункт Староказачье - Тудора: задержан нарушитель

Из Одессы в Молдову пытались вывезти медпрепараты — подробности
На пункте пропуска, который располагается в Одесской области, молдавские таможенники задержали украинца, он хотел провезти контрабанду. В сумке мужчины обнаружили скрытые инъекционные препараты и медицинские принадлежности.
Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщила пограничная полиция Молдовы.
Контрабанда на таможне
По их данным, инцидент произошел во время таможенного контроля на въезде в Молдову на посту Староказачье - Тудора. По прибытии автобуса, который двигался по маршруту Одесса-Кишинев, таможенники провели досмотр багажа пассажиров с использованием рентгеновского сканера. Один из багажей вызвал подозрение, поэтому его решили осмотреть тщательно.
В вещах обнаружили медицинские инъекции
Внутри сумки, среди личных вещей, таможенники нашли спрятанные инъекционные препараты, медицинские принадлежности и другие косметические материалы. Владельцем оказался 51-летний мужчина, который хотел перевезти это на территорию страны без каких-либо документов.
Контрабандные товары были изъяты. По факту нарушения продолжается рассмотрение дела. Мужчине грозит административное наказание за незначительное правонарушение.
Напомним, В Одессе мужчина сбывал каннабис, а женщина — метадон, полученный по медицинской программе. Также мы писали, что одессит дома устроил нарколабораторию и выращивал там "товара" на миллион.
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