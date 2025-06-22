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Главная Одесса Молдова изменила правила въезда — почему могут развернуть

Молдова изменила правила въезда — почему могут развернуть

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Дата публикации 22 июня 2025 18:45
Въезд в Молдову для украинцев: нужен ли этот документ
Машины в очереди на пересечение границы. Фото иллюстративное: porom.org
Ключові моменти Сертификат техосмотра на границе Какие документы нужны для въезда в Молдову

На границе с Молдовой появились новые требования для водителей из Украины. Теперь без сертификата техосмотра вас могут не пустить, даже если все остальные документы есть. Из-за этого все больше украинцев сталкиваются с разворотом на пункте пропуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра на границе

Молдова ввела новые правила для украинских водителей. Отныне без сертификата технического состояния авто въезд в страну может быть запрещен. Даже полный пакет документов не гарантирует пересечение границы, если отсутствует эта бумажка.

Сертификат подтверждает, что авто в исправном состоянии, не имеет серьезных повреждений и безопасно для движения. Получить его можно только после осмотра на сертифицированной СТО. Правило касается как легковушек, так и грузовиков, автобусов и микроавтобусов.

Какие документы нужны для въезда в Молдову

Кроме техосмотра, при себе обязательно надо иметь:

  • загранпаспорт (биометрический или с визой);
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • "Зеленую карту" (международную автогражданку);
  • сертификат техосмотра;
  • молдавскую виньетку (дорожный сбор).

Также действуют строгие таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, химические вещества, продукты без упаковки, растения, почву и крупные суммы наличных без декларации.

Напомним, молдавские таможенники задержали украинца, который хотел провезти контрабанду в автобусе Одесса-Кишинев. Также мы писали, что для въезда в Румынию водители из Украины должны иметь сертификат технического состояния авто.

Одесса Молдова КПП документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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