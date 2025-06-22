Въезд в Молдову для украинцев: нужен ли этот документ

Молдова изменила правила въезда — почему могут развернуть
На границе с Молдовой появились новые требования для водителей из Украины. Теперь без сертификата техосмотра вас могут не пустить, даже если все остальные документы есть. Из-за этого все больше украинцев сталкиваются с разворотом на пункте пропуска.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра на границе
Молдова ввела новые правила для украинских водителей. Отныне без сертификата технического состояния авто въезд в страну может быть запрещен. Даже полный пакет документов не гарантирует пересечение границы, если отсутствует эта бумажка.
Сертификат подтверждает, что авто в исправном состоянии, не имеет серьезных повреждений и безопасно для движения. Получить его можно только после осмотра на сертифицированной СТО. Правило касается как легковушек, так и грузовиков, автобусов и микроавтобусов.
Какие документы нужны для въезда в Молдову
Кроме техосмотра, при себе обязательно надо иметь:
- загранпаспорт (биометрический или с визой);
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- "Зеленую карту" (международную автогражданку);
- сертификат техосмотра;
- молдавскую виньетку (дорожный сбор).
Также действуют строгие таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, химические вещества, продукты без упаковки, растения, почву и крупные суммы наличных без декларации.
Напомним, молдавские таможенники задержали украинца, который хотел провезти контрабанду в автобусе Одесса-Кишинев. Также мы писали, что для въезда в Румынию водители из Украины должны иметь сертификат технического состояния авто.
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