Въезд в Молдову для украинцев: нужен ли этот документ

Машины в очереди на пересечение границы. Фото иллюстративное: porom.org

На границе с Молдовой появились новые требования для водителей из Украины. Теперь без сертификата техосмотра вас могут не пустить, даже если все остальные документы есть. Из-за этого все больше украинцев сталкиваются с разворотом на пункте пропуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра на границе

Молдова ввела новые правила для украинских водителей. Отныне без сертификата технического состояния авто въезд в страну может быть запрещен. Даже полный пакет документов не гарантирует пересечение границы, если отсутствует эта бумажка.

Сертификат подтверждает, что авто в исправном состоянии, не имеет серьезных повреждений и безопасно для движения. Получить его можно только после осмотра на сертифицированной СТО. Правило касается как легковушек, так и грузовиков, автобусов и микроавтобусов.

Какие документы нужны для въезда в Молдову

Кроме техосмотра, при себе обязательно надо иметь:

загранпаспорт (биометрический или с визой);

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

"Зеленую карту" (международную автогражданку);

сертификат техосмотра;

молдавскую виньетку (дорожный сбор).

Также действуют строгие таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, химические вещества, продукты без упаковки, растения, почву и крупные суммы наличных без декларации.

Напомним, молдавские таможенники задержали украинца, который хотел провезти контрабанду в автобусе Одесса-Кишинев. Также мы писали, что для въезда в Румынию водители из Украины должны иметь сертификат технического состояния авто.