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Головна Одеса Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені збираються затори

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені збираються затори

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Дата публікації: 22 червня 2025 09:50
Затори на трасі до Молдови — у Паланці великі черги
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори на півдні Одещини

Сьогодні уранці, 22 червня, серйозні затори паралізували трасу Одеса-Рені, яка веде до міжнародних пунктів пропуску в напрямку Молдови та Румунії. Найбільше авто скупчилося біля Паланки. На півдні Одещини ситуація трохи краща, але водіям радять виїжджати заздалегідь.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Черги розпочинаються ще на в’їзді до села Маяки й простягаються аж до мосту, що веде до Паланки. Ускладнений рух спостерігається не лише біля митниці, а й на молдовській ділянці дороги. Через це подорож до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" може тривати кілька годин.

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені збираються затори - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори на півдні Одещини

На південній ділянці траси М-15 ситуація спокійніша. У межах населених пунктів Сарата, Зоря, Татарбунари, Кирнички та Саф’яни фіксуються лише локальні затори. Біля поромної переправи в Орлівці та на КПП "Рені" рух вільний.

Траса Одеса-Рені — де доведеться затриматися в чергах на виїзд - фото 2
Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи зараз обов'язкові для проїзду в Румунію. Також повідомляли, що уночі російські окупанти дронами атакували південь Одещини, почалися масштабні пожежі.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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