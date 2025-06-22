Затори на трасі до Молдови — у Паланці великі черги

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені збираються затори
Сьогодні уранці, 22 червня, серйозні затори паралізували трасу Одеса-Рені, яка веде до міжнародних пунктів пропуску в напрямку Молдови та Румунії. Найбільше авто скупчилося біля Паланки. На півдні Одещини ситуація трохи краща, але водіям радять виїжджати заздалегідь.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Черги розпочинаються ще на в’їзді до села Маяки й простягаються аж до мосту, що веде до Паланки. Ускладнений рух спостерігається не лише біля митниці, а й на молдовській ділянці дороги. Через це подорож до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" може тривати кілька годин.
Затори на півдні Одещини
На південній ділянці траси М-15 ситуація спокійніша. У межах населених пунктів Сарата, Зоря, Татарбунари, Кирнички та Саф’яни фіксуються лише локальні затори. Біля поромної переправи в Орлівці та на КПП "Рені" рух вільний.
Нагадаємо, ми повідомляли, які документи зараз обов'язкові для проїзду в Румунію. Також повідомляли, що уночі російські окупанти дронами атакували південь Одещини, почалися масштабні пожежі.
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