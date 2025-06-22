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Главная Одесса Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

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Дата публикации 22 июня 2025 09:50
Пробки на трассе в Молдову - в Паланце большие очереди
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки на юге Одесской области

Сегодня утром, 22 июня, серьезные пробки парализовали трассу Одесса-Рени, которая ведет к международным пунктам пропуска в направлении Молдовы и Румынии. Больше всего авто скопилось возле Паланки. На юге области ситуация немного лучше, но водителям лучше выезжать заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Очереди начинаются еще на въезде в село Маяки и простираются до моста, ведущего в Паланку. Затрудненное движение наблюдается не только возле таможни, но и на молдавском участке дороги. В результате путешествие до пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" может занять несколько часов.

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені збираються затори - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пробки на юге Одесской области

На южном участке трассы М-15 ситуация более спокойная. В пределах населенных пунктов Сарата, Заря, Татарбунары, Кирнички и Сафьяны фиксируются лишь локальные пробки. Возле паромной переправы в Орловке и на КПП "Рени" движение свободное.

Траса Одеса-Рені — де доведеться затриматися в чергах на виїзд - фото 2
Дорога к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Напомним, мы сообщали, какие документы сейчас обязательны для проезда в Румынию. Также сообщали, что ночью российские оккупанты дронами атаковали юг Одесской области, начались масштабные пожары.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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