Нова довідка для в’їзду до Румунії: які вимоги до автівки

Пропускний пункт в Румунію. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Румунії

Українцям, які збираються до Румунії на авто, варто врахувати нові правила. Окрім звичних документів, тепер обов’язково потрібна довідка про техобслуговування автомобіля. Її мають видавати лише сертифіковані СТО після огляду. Без неї в'їзд буде заборонено.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Довідка про техогляд автомобіля на кордоні

У цій довідці має бути підтверджено, що авто не має серйозних технічних проблем, не перевищує норму викидів і відповідає стандартам безпеки. Її видають лише після техогляду на сертифікованій станції. Якщо довідки немає — на кордоні розвернуть.

Також для в’їзду потрібні:

біометричний паспорт або віза;

документи на авто;

медичне страхування;

підтвердження мети поїздки (бронювання, запрошення тощо);

військово-обліковий документ для чоловіків 18–60 років;

довіреність, якщо авто не ваше.

Крім того, діють обмеження на ввезення:

зброї, вибухівки, наркотиків, психотропних і токсичних речовин;

продуктів тваринного походження (м'ясо, молочні вироби, мед);

диких тварин;

піратських товарів і предметів культурної цінності без дозволу;

готівки понад 10 000 євро без декларування.

Для домашніх улюбленців потрібен ветеринарний паспорт з щепленнями та мікрочіпом. А ліки з наркотичними речовинами потрібно декларувати.

Щоб уникнути проблем на кордоні, рекомендується заздалегідь перевірити всі вимоги на сайті румунської митниці або звернутись на гарячу лінію прикордонної поліції Румунії (українською): +40219590.

Нагадаємо, на Одещині біля пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" облаштують новий майданчик для транспорту. Також ми писали, що у зв'язку з потеплінням на дорогах Одещини ввели обмеження для вантажівок.