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Главная Одесса Румыния обновила правила на границе — без этой справки не пустят

Румыния обновила правила на границе — без этой справки не пустят

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 18:35
Новая справка для въезда в Румынию: какие требования к автомобилю
Пропускной пункт в Румынию. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Румынии
Ключові моменти Справка о техосмотре автомобиля на границе

Украинцам, которые собираются в Румынию на авто, стоит учесть новые правила. Кроме привычных документов, теперь обязательно нужна справка о техобслуживании автомобиля. Ее должны выдавать только сертифицированные СТО после осмотра. Без нее въезд будет запрещен.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

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Справка о техосмотре автомобиля на границе

В этой справке должно быть подтверждено, что авто не имеет серьезных технических проблем, не превышает норму выбросов и соответствует стандартам безопасности. Ее выдают только после техосмотра на сертифицированной станции. Если справки нет — на границе развернут.

Также для въезда нужны:

  • биометрический паспорт или виза;
  • документы на авто;
  • медицинская страховка;
  • подтверждение цели поездки (бронирование, приглашение и т.д.);
  • военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;
  • доверенность, если авто не ваше.

Кроме того, действуют ограничения на ввоз:

  • оружия, взрывчатки, наркотиков, психотропных и токсичных веществ;
  • продуктов животного происхождения (мясо, молочные изделия, мед);
  • диких животных;
  • пиратских товаров и предметов культурной ценности без разрешения;
  • наличных денег свыше 10 000 евро без декларирования.

Для домашних любимцев нужен ветеринарный паспорт с прививками и микрочипом. А лекарства с наркотическими веществами нужно декларировать.

Чтобы избежать проблем на границе, рекомендуется заранее проверить все требования на сайте румынской таможни или обратиться на горячую линию пограничной полиции Румынии (на украинском): +40219590.

Напомним, в Одесской области возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" обустроят новую площадку для транспорта. Также мы писали, что в связи с потеплением на дорогах Одесской области ввели ограничения для грузовиков.

Румыния Одесская область Новости Одессы документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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