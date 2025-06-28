Новая справка для въезда в Румынию: какие требования к автомобилю

Румыния обновила правила на границе — без этой справки не пустят
Украинцам, которые собираются в Румынию на авто, стоит учесть новые правила. Кроме привычных документов, теперь обязательно нужна справка о техобслуживании автомобиля. Ее должны выдавать только сертифицированные СТО после осмотра. Без нее въезд будет запрещен.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
Справка о техосмотре автомобиля на границе
В этой справке должно быть подтверждено, что авто не имеет серьезных технических проблем, не превышает норму выбросов и соответствует стандартам безопасности. Ее выдают только после техосмотра на сертифицированной станции. Если справки нет — на границе развернут.
Также для въезда нужны:
- биометрический паспорт или виза;
- документы на авто;
- медицинская страховка;
- подтверждение цели поездки (бронирование, приглашение и т.д.);
- военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;
- доверенность, если авто не ваше.
Кроме того, действуют ограничения на ввоз:
- оружия, взрывчатки, наркотиков, психотропных и токсичных веществ;
- продуктов животного происхождения (мясо, молочные изделия, мед);
- диких животных;
- пиратских товаров и предметов культурной ценности без разрешения;
- наличных денег свыше 10 000 евро без декларирования.
Для домашних любимцев нужен ветеринарный паспорт с прививками и микрочипом. А лекарства с наркотическими веществами нужно декларировать.
Чтобы избежать проблем на границе, рекомендуется заранее проверить все требования на сайте румынской таможни или обратиться на горячую линию пограничной полиции Румынии (на украинском): +40219590.
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