Аграрії Одещини залишились без компенсацій за посуху

Поле з пшеницею на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фермери на півдні України, зокрема і в Одеській області, залишилися без державної допомоги через посуху. У бюджеті на цей рік компенсації не передбачені. Натомість аграріям пропонують кредити та наголошують на необхідності страхування врожаю.

Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

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Аграрії без підтримки

Замість допомоги фермерам пропонують скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9%". Вона доступна навіть для бізнесу на прифронтових територіях, включно з півднем Одещини. Також у міністерстві радять страхувати врожай, як це працює в країнах ЄС. Але у Всеукраїнській аграрній раді відповідають: під час війни жодна страхова компанія не покриває бойові ризики.

"Дуже важливо, щоб у бюджеті на 2026 рік зʼявилася державна програма агрострахування — особливо для прифронтових регіонів, де фермери найбільш вразливі", — підкреслив заступник голови ВАР Денис Марчук.

Розвиток зрошення

Паралельно держава робить ставку на розвиток зрошення. Цього року фермери вже уклали договори з водогосподарськими організаціями на полив майже 40 тисяч гектарів у чотирьох областях — Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Одеській.

В Одеському регіоні найбільше земель зрошують у Кілійському районі — понад 8 тисяч гектарів. Управлінням надано аграріям послуги, пов’язані із забором води на 5 державних зрошувальних системах: Кілійській рисовій, Кілійсько-Маякській рисовій, Лісківській рисовій, Мічурінській рисовій та Татарбунарській. Полив здійснюють дощуванням, крапельним методом або затопленням.

На таких ділянках вирощують зернові, сою, овочі, баштанні, ягоди, а також рис і навіть бавовну.

Нагадаємо, цьогорічна жнивна кампанія на Одещині проходить в умовах, далеких від ідеальних: війна, обмеження на використання добрив і нестача опадів. Також ми писали, що більшість дамб та гідротехнічних споруд у басейні Дунаю в Одеській області перебувають у занедбаному стані.