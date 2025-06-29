Аграрії Одещини залишились без компенсацій за посуху

Посуха на Одещині — чи відшкодують аграріям втрачений урожай
Фермери на півдні України, зокрема і в Одеській області, залишилися без державної допомоги через посуху. У бюджеті на цей рік компенсації не передбачені. Натомість аграріям пропонують кредити та наголошують на необхідності страхування врожаю.
Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).
Аграрії без підтримки
Замість допомоги фермерам пропонують скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9%". Вона доступна навіть для бізнесу на прифронтових територіях, включно з півднем Одещини. Також у міністерстві радять страхувати врожай, як це працює в країнах ЄС. Але у Всеукраїнській аграрній раді відповідають: під час війни жодна страхова компанія не покриває бойові ризики.
"Дуже важливо, щоб у бюджеті на 2026 рік зʼявилася державна програма агрострахування — особливо для прифронтових регіонів, де фермери найбільш вразливі", — підкреслив заступник голови ВАР Денис Марчук.
Розвиток зрошення
Паралельно держава робить ставку на розвиток зрошення. Цього року фермери вже уклали договори з водогосподарськими організаціями на полив майже 40 тисяч гектарів у чотирьох областях — Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Одеській.
В Одеському регіоні найбільше земель зрошують у Кілійському районі — понад 8 тисяч гектарів. Управлінням надано аграріям послуги, пов’язані із забором води на 5 державних зрошувальних системах: Кілійській рисовій, Кілійсько-Маякській рисовій, Лісківській рисовій, Мічурінській рисовій та Татарбунарській. Полив здійснюють дощуванням, крапельним методом або затопленням.
На таких ділянках вирощують зернові, сою, овочі, баштанні, ягоди, а також рис і навіть бавовну.
Нагадаємо, цьогорічна жнивна кампанія на Одещині проходить в умовах, далеких від ідеальних: війна, обмеження на використання добрив і нестача опадів. Також ми писали, що більшість дамб та гідротехнічних споруд у басейні Дунаю в Одеській області перебувають у занедбаному стані.
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