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Главная Одесса Засуха на Одесчине — возместят ли аграриям потерянный урожай

Засуха на Одесчине — возместят ли аграриям потерянный урожай

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 12:09
Аграрии Одесской области остались без компенсаций за засуху
Поле с пшеницей в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Аграрии без поддержки Развитие орошения

Фермеры на юге Украины, в том числе и в Одесской области, остались без государственной помощи из-за засухи. В бюджете на этот год компенсации не предусмотрены. Зато аграриям предлагают кредиты и подчеркивают на необходимости страхования урожая.

Об этом сообщает Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

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Аграрии без поддержки

Вместо помощи фермерам предлагают воспользоваться программой льготного кредитования "5-7-9%". Она доступна даже для бизнеса на прифронтовых территориях, включая юг Одесской области. Также в министерстве советуют страховать урожай, как это работает в странах ЕС. Но во Всеукраинском аграрном совете отвечают: во время войны ни одна страховая компания не покрывает боевые риски.

"Очень важно, чтобы в бюджете на 2026 год появилась государственная программа агрострахования — особенно для прифронтовых регионов, где фермеры наиболее уязвимы", — подчеркнул заместитель председателя ВАР Денис Марчук.

Развитие орошения

Параллельно государство делает ставку на развитие орошения. В этом году фермеры уже заключили договоры с водохозяйственными организациями на полив почти 40 тысяч гектаров в четырех областях — Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Одесской.

В Одесском регионе больше всего земель орошают в Килийском районе — более 8 тысяч гектаров. Управлением предоставлены аграриям услуги, связанные с забором воды на 5 государственных оросительных системах: Килийской рисовой, Килийско-Маякской рисовой, Лесковской рисовой, Мичуринской рисовой и Татарбунарской. Полив осуществляют дождеванием, капельным методом или затоплением.

На таких участках выращивают зерновые, сою, овощи, бахчевые, ягоды, а также рис и даже хлопок.

Напомним, нынешняя уборочная кампания в Одесской области проходит в условиях, далеких от идеальных: война, ограничения на использование удобрений и недостаток осадков. Также мы писали, что большинство дамб и гидротехнических сооружений в бассейне Дуная в Одесской области находятся в запущенном состоянии.

Одесса урожай Одесская область Новости Одессы засуха полив
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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