Сколія-гігант на Одещині — рідкісна оса з Червоної книги

На Одещині помітили рідкісну гігантську осу — відео
В Одеській області натрапили на сколію-гіганта — найбільшу осу, занесену до Червоної книги України. Вона вражає розміром, але зовсім не агресивна. Її отрута слабша, ніж у звичайних ос, а кусає вона тільки для самозахисту.
Про це у своєму Facebook розповів еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.
Гігантська оса на Одещині
За його словами, сколію-гіганта (Megascolia maculata) помітили на квітках троянди в одному з населених пунктів Одещини. Це найбільша оса в Україні. Довжина її тіла може сягати до 5 сантиметрів. Вона справляє враження, але небезпеки для людини не становить.
Що відомо про осу гіганта
Укус сколії може бути болісним, але її отрута значно слабша, ніж у звичайних ос. Вони не злі, не нападають першими й можуть ужалити лише у разі загрози або якщо їх спровокувати.
Ці оси мають цікаве "двоетапне" життя: в личинковому стані сколія — паразит, який розвивається в тілі личинок хруща або інших великих жуків. А доросла оса — імаго — харчується нектаром і влітає на квіти, переважно будяки та інші складноцвіті.
Сезон активності сколії триває з середини травня до кінця серпня. Побачити таку комаху — рідкісна удача, адже вона занесена до Червоної книги як приречений вид.
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