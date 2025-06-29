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Головна Одеса На Одещині помітили рідкісну гігантську осу — відео

На Одещині помітили рідкісну гігантську осу — відео

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 10:25
Сколія-гігант на Одещині — рідкісна оса з Червоної книги
Оса сидить на дереві. Фото ілюстративне: freepik
Ключові моменти Гігантська оса на Одещині Що відомо про осу гіганта

В Одеській області натрапили на сколію-гіганта — найбільшу осу, занесену до Червоної книги України. Вона вражає розміром, але зовсім не агресивна. Її отрута слабша, ніж у звичайних ос, а кусає вона тільки для самозахисту.

Про це у своєму Facebook розповів еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.

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Гігантська оса на Одещині

За його словами, сколію-гіганта (Megascolia maculata) помітили на квітках троянди в одному з населених пунктів Одещини. Це найбільша оса в Україні. Довжина її тіла може сягати до 5 сантиметрів. Вона справляє враження, але небезпеки для людини не становить.

Що відомо про осу гіганта

Укус сколії може бути болісним, але її отрута значно слабша, ніж у звичайних ос. Вони не злі, не нападають першими й можуть ужалити лише у разі загрози або якщо їх спровокувати.

Ці оси мають цікаве "двоетапне" життя: в личинковому стані сколія — паразит, який розвивається в тілі личинок хруща або інших великих жуків. А доросла оса — імаго — харчується нектаром і влітає на квіти, переважно будяки та інші складноцвіті.

Сезон активності сколії триває з середини травня до кінця серпня. Побачити таку комаху — рідкісна удача, адже вона занесена до Червоної книги як приречений вид.

Нагадаємо, у Чорному морі з’явився новий небезпечний вид — тетраодон сріблястий. Також ми писали, які рослини необхідно обов’язково посадити на своїй ділянці, щоб вони привертали увагу бджіл.

Одеса природа Одеська область Новини Одеси небезпека отрута
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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