Сколія-гігант на Одещині — рідкісна оса з Червоної книги

Оса сидить на дереві. Фото ілюстративне: freepik

В Одеській області натрапили на сколію-гіганта — найбільшу осу, занесену до Червоної книги України. Вона вражає розміром, але зовсім не агресивна. Її отрута слабша, ніж у звичайних ос, а кусає вона тільки для самозахисту.

Про це у своєму Facebook розповів еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.

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За його словами, сколію-гіганта (Megascolia maculata) помітили на квітках троянди в одному з населених пунктів Одещини. Це найбільша оса в Україні. Довжина її тіла може сягати до 5 сантиметрів. Вона справляє враження, але небезпеки для людини не становить.

Що відомо про осу гіганта

Укус сколії може бути болісним, але її отрута значно слабша, ніж у звичайних ос. Вони не злі, не нападають першими й можуть ужалити лише у разі загрози або якщо їх спровокувати.

Ці оси мають цікаве "двоетапне" життя: в личинковому стані сколія — паразит, який розвивається в тілі личинок хруща або інших великих жуків. А доросла оса — імаго — харчується нектаром і влітає на квіти, переважно будяки та інші складноцвіті.

Сезон активності сколії триває з середини травня до кінця серпня. Побачити таку комаху — рідкісна удача, адже вона занесена до Червоної книги як приречений вид.

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