Сколия-гигант в Одесской области - редкая оса из Красной книги

Оса сидит на дереве. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области наткнулись на сколию-гиганта — самую большую осу, занесенную в Красную книгу Украины. Она поражает размером, но совсем не агрессивна. Ее яд слабее, чем у обычных ос, а кусает она только для самозащиты.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

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Гигантская оса в Одесской области

По его словам, сколию-гиганта (Megascolia maculata) заметили на цветках розы в одном из населенных пунктов Одесской области. Это самая большая оса в Украине. Длина ее тела может достигать до 5 сантиметров. Она производит впечатление, но опасности для человека не представляет.

Что известно об осе гиганте

Укус сколии может быть болезненным, но ее яд значительно слабее, чем у обычных ос. Они не злые, не нападают первыми и могут ужалить только в случае угрозы или если их спровоцировать.

Эти осы имеют интересную "двухэтапную" жизнь: в личиночном состоянии сколия - паразит, который развивается в теле личинок майского жука или других крупных жуков. А взрослая оса — имаго — питается нектаром и летает на цветах, преимущественно чертополохи и другие сложноцветные.

Сезон активности сколии длится с середины мая до конца августа. Увидеть такое насекомое — редкая удача, ведь оно занесено в Красную книгу как обреченный вид.

Напомним, в Черном море появился новый опасный вид — тетраодон серебристый. Также мы писали, какие растения необходимо обязательно посадить на своем участке, чтобы они привлекали внимание пчел.