Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на пунктах пропуска

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Вечером 29 июня на трассе Одесса-Рени образовались пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Наибольшее скопление авто — возле пунктов пропуска "Паланка" и "Орловка". Путешествие может затянуться на несколько часов, особенно на пароме в Румынию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на въезде в село Маяки, а также на выезде перед мостом. Кроме этого, очередь из автомобилей собирается и на КПП перед транзитным участком, проходящим по территории Молдовы и на самой границе. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Длинные очереди наблюдаются и перед пунктом пропуска "Старокозачье — Тудора". Дорога к нему обозначена оранжевым цветом.

Пробки к пункту пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа. На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот из Google Maps

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