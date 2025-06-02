Мешканець Миколаївщини шпигував за технікою ЗСУ для спецслужб РФ

Фігурант після затримання. Фото: СБУ

Мешканець Миколаєвщини збирав дані про переміщення техніки ЗСУ та передавав їх російським спецслужбам. Правоохоронці піймали його на гарячому, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, обвинувачений збирав відомості про переміщення, кількість та озброєння бойової техніки ЗСУ, яка рухалась автошляхами Миколаївщини в напрямку Херсонщини. Отримані розвіддані він передавав через "зв’язкового" спецслужб РФ Сергія Лебедєва (відомого також як блогера на прізвисько "Лохматий"). Через месенджер Telegram підозрюваний надсилав "звіти" у вигляді текстових повідомлень і фотографій із геолокаційною прив’язкою. Фігуранта було затримано, у нього вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Наразі він перебуває під вартою.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує від п’ятнадцять років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського інженера, який передавав росіянам військові розробки. А також про шпигуна, який спостерігав за кораблями ЗСУ,