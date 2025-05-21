СБУ затримали шпигуна РФ на Одещині - передавав ФСБ секретні розробки

Фігурант після затримання. Фото: СБУ

Мешканець Одещини на замовлення ФСБ влаштувався до оборонного підприємства, аби передавати ворогу секретні розробки військових. Однак чоловіка затримала СБУ, йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 47-річний інженер мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ. Для цього він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення. На цей час СБУ вже документувала кожен крок фігуранта, оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою. З першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до машин. Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками, а також намагався якомога швидше "втертися" в довіру до колег.

Вилучені документи. Фото: СБУ

Встановлено, що агент виконував також функцію коригувальника. Щоб допомогти росіянам "обійти" систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції. Фігуранта затримали, а під час обшуків у нього було вилучено фото технічної документації, яку він планував передати спецслужбам РФ.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про медика, який отримав 15 років в'язниці за коригування ударів РФ. А також про шпигуна, якого затримали у Миколаєві.